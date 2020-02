Le choc à Thouars au lendemain de la mort d'une infirmière en psychiatrie de l'hôpital

Thouars, France

Les visages sont graves, fermés, ce vendredi matin sur le site de l'hôpital nord Deux-Sèvres, à Thouars. La veille, Elodie, une infirmière en psychiatrie âgée de 30 ans est morte, poignardée par un patient de 20 ans.

C'est incompréhensible, ça ne devrait pas arriver

"C'est l'horreur", lâche Bruno, un de ses collègues. "Avec les restrictions budgétaires, le manque de personnels et le manque de sécurité on est arrivés à ça", déplore-t-il et ajoute "on est passés de huit infirmiers de jour il y a 15 ans à quatre".

Si Alain Fouquet, secrétaire de la CGT ne veut "pas faire de raccourcis" sur le manque de moyens. "Cela participe, c'est hélas une goutte d'eau qui vient frapper de façon effroyable la communauté soignante. Avoir les considérations du ministère c'est très joli mais il faut avoir les moyens de fonctionner".

Le délégué ministériel à la santé mentale et à la psychiatrie sur place

Le ministère représenté par Frank Bellivier, délégué ministériel à la santé mentale et à la psychiatrie, envoyé par la ministre de la santé Agnès Buzyn qui a réagi sur Twitter.

Il a rencontré le personnel et des représentants de l'hôpital notamment. "Ce n'était pas le moment des grands discours, c'était le moment du recueillement avec eux". Frank Bellivier a promis une deuxième visite. "Nous allons mener une étape de diagnostic des difficultés auxquelles on s'efforcera collectivement de répondre". Pas de date encore programmée.

Le délégué ministériel à la santé mentale et à la psychiatrie Frank Bellivier a fait le déplacement ce vendredi matin à Thouars © Radio France - Noémie Guillotin

"Elodie était une chouette collègue et il est anormal qu'on se fasse tuer quand on vient soigner les gens", s'indigne Philippe Cochard, autre collègue de la jeune femme. "J'espère que ce drame servira au moins à faire avancer la psychiatrie partout en France. Ce n'est pas qu'à Thouars qu'il faut apporter des solutions", insiste-t-il.

Le parquet de Niort s'est dessaisi de l'affaire au profit du pole criminel du tribunal judiciaire de Poitiers. Le suspect était ce vendredi soir en cours de présentation devant un juge. Le parquet a requis son placement en détention provisoire.