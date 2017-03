Le choc à la fête foraine de Dinan après la chute d'un homme depuis la grande roue

Samedi soir, à Dinan, un homme de trente ans a fait une chute d'une vingtaine de mètres depuis la grande roue de la fête foraine. Il est grièvement blessé mais son pronostic vital n'est plus engagé. Selon les enquêteurs, l'accident est lié au comportement du jeune qui avait bu avant d'embarquer.

Il est environ 23h, samedi soir, à la fête foraine du Liège de Dinan, quand un homme d'une trentaine d'années tombe de la grande roue. Selon les premiers éléments, il a bu avant de monter. Embarqué avec trois amis, il se lève et se hisse sur le siège. La barrière de sécurité lui arrive seulement aux jambes : alors que la nacelle est en phase de descente, à mi-parcours, il passe par dessus bord et fait une chute de 20 à 25 mètres. "Quelques instants avant, quelques mètres plus haut et il n'aurait sans doute pas survécu", souligne un gendarme. Blessé au visage, au bassin et aux jambes, les pompiers le transportent dans état grave au CHU de Pontchaillou, à Rennes. Aujourd'hui, ses jours ne sont plus en danger mais le choc était palpable, dimanche, parmi les forains.

"Clairement lié au non-respect des règles de sécurité"

Le patron de la grande roue n'a pas souhaité s'exprimer. "J'ai dit tout ce que j'ai à dire aux gendarmes", explique-t-il. "Je tiens juste à souligner que l'on a eu le droit de rouvrir" dès le dimanche après-midi, poursuit-il. Les enquêteurs sont clairs : l'accident n'est pas lié à un problème technique sur le manège. Il avait fait l'objet d'une révision technique peu de temps auparavant. "C'est un non-respect des règles de sécurité", souligne le Parquet. Des règles d'ailleurs inscrites au pied de l'installation métallique : "restez assis pendant toute la durée du manège" ou encore "interdit aux personnes en état d'ébriété".

"J'ai jamais vu un accident comme ça en 40 de métier", souligne l'un des forains, qui souhaite, comme tous les autres, garder l'anonymat. "De toute façon, je ne vois pas comment le patron aurait pu l'empêcher". Sur un stand situé à proximité des lieux de l'accident, un commerçant raconte qu'il n'a pas dormi de la nuit. "J'ai vu le visage du jeune, c'était vraiment impressionnant". Dimanche, de nombreux curieux s'arrêtaient devant la grande roue pour tenter de comprendre comment l'accident avait pu se produire. Mais ils n'étaient pas nombreux à y embarquer.