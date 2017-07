Le chocolatier orléanais Sébastien Papion et sa femme se font attaquer par un chien

L'émotion est vive après l'agression de Sébastien Papion et de sa femme. Ils se promenaient à Combleux, vendredi 14 juillet, en fin d'après-midi, en bord de Loire. La promenade a dégénéré lorsqu'un chien s'est jeté sur leur petite chienne. Ils ont déposé plainte à la gendarmerie de Chécy.

Sébastien Papion est l'un des meilleurs chocolatiers de l'agglomération orléanaise. Sa femme et sa petite chienne ont été attaquées vendredi 14 juillet en fin d'après-midi à Combleux. Un chien de type pitbull ou american staff a sauté sur la chienne du couple et l'a mordue jusqu'au sang. Mais ce qui aurait pu être une banale attaque de chien dégénère rapidement. Son maître, qui ne lui avait pas mis de muselière essaie de séparer les deux animaux, mais en vain. La femme du chocolatier se fait agresser à son tour, elle est gravement blessée aux mains. Elle ne pourra pas pendant travailler pendant 10 jours. Le propriétaire du chien s'est enfui avec son animal.

Emotion sur les réseaux sociaux

Sébastien Papion a déposé plainte à la gendarmerie de Chécy. Le propriétaire du chien est toujours recherché. L'enquête de la gendarmerie est en cours. Le chocolatier a lancé un appel à témoin sur sa page Facebook. Et l'émotion est vive sur les réseaux sociaux depuis la publication de photos. Sa page a déjà été partagée plus de 3000 fois et a suscité plus de 300 commentaires.