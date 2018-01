Pour la deuxième année consécutive, le chômage est à la baisse en Haute-Vienne et en Corrèze en 2017. Le nombre de chômeurs a baissé respectivement de 2,8 % et de 2,5 %, une diminution plus marquée que la moyenne de Nouvelle-Aquitaine (-0,5 %) et française (- 0,7%).

Limousin, France

Le chômage des moins de 25 ans baisse fortement en Corrèze

Chez nous, cette amélioration profite un peu à tout le monde mais le chiffre le plus marqué concerne les moins de 25 ans en Corrèze. Dans cette catégorie, le nombre de demandeurs d'emplois a baissé de 10 % l'année dernière. A l'inverse, en Haute-Vienne, ce sont les chômeurs de plus de 50 ans qui en profitent le plus avec - 4 %.

L'amélioration se poursuit donc mais elle n'a pas la même ampleur qu'en 2016. A l'époque, le chômage avait baissé de 4,3 % en Corrèze et de 6,9 % en Haute-Vienne.