Le CHU de Poitiers porte plainte contre X pour usurpation d'identité et démarchage abusif. Des escrocs appellent des usagers des hôpitaux de la Vienne par téléphone pour leur extorquer des informations personnelles. Les individus se font passer pour des agents du service social du CHU.

Le CHU de Poitiers appelle la population à la vigilance contre le démarchage abusif. Depuis le début du mois, des individus malveillants contactent des usagers de la Vienne en se faisant passer pour des assistantes sociales du centre hospitalier universitaire, de l'hôpital de Montmorillon ou de l'hôpital de Lusignan.

Ils se font passer pour des assistantes sociales de l'hôpital

Leur numéro est bien rôdé : à chaque appel, le faux agent demande aux usagers le nom de leur complémentaire santé ou leur date de naissance soit disant pour mettre à jour les fichiers ou dans le cadre d’un partenariat entre l’hôpital et les mutuelles. L'escroc indique ensuite à l'usager qu'il va recevoir un formulaire à remplir et qu'avec ça, il pourra bénéficier de visites gratuites et illimitées auprès des médecins de l’hôpital. Ce qui est totalement faux, évidemment !

Des numéros commençant par 07 ou venant de l'étranger

Pour info, les numéros de ces individus malveillants commencent par 07 ou proviennent de l'étranger. Ce qui doit mettre la puce à l'oreille de l'usager contacté. Dans tous les cas, le CHU de Poitiers rappelle qu'il ne faut jamais donner d'informations personnelles par téléphone.

Ne jamais donner d'informations personnelles par téléphone

En général, ce type de données sont recueillies lors des RDV en consultation médicale ou lors des examens. L'hôpital pour sa part ne fait jamais de démarchage téléphonique. Il a d'ailleurs porté plainte contre X pour usurpation d'identité et démarchage abusif.