Le CHU de Toulouse innove et cartonne avec la vasectomie sans scalpel

C’est un vrai phénomène sociétal. En France, les demandes de vasectomie sont en nette augmentation. Un acte ouvert aux hommes de plus de 18 ans après un délai de réflexion de quatre mois. En 2015, 3.743 vasectomies ont été réalisées. En 2021, il y en a eu 21.277 soit plus de cinq fois plus en quelques années. En Occitanie plus de 2000 hommes ont demandé à subir une vasectomie en 2021.

ⓘ Publicité

La vasectomie consiste habituellement en une intervention chirurgicale souvent réalisée sous anesthésie générale qui consiste à ligaturer des canaux chargés de transporter le sperme. Bien que très peu risquée, cette technique "classique", peut comporter des risques : hématomes, douleurs post opératoires, cicatrisation plus ou moins longue.

Rapide et sous anesthésie locale

Le CHU de Toulouse est l’un des premiers établissements en France à proposer dorénavant une technique sans bistouri. Une technique rapide, sous anesthésie locale qui permet au patient de ressentir très peu de douleur et les complications sont jusqu’à quatre fois moins élevées.

A Toulouse, une cinquantaine de patients ont déjà eu recours à cette technique au sein du département d’Urologie et du service de médecine de reproduction du CHU.

Homme ayant la trentaine et en couple

Les raisons qui motivent une vasectomie sont variées. La plupart des patients ont la trentaine et quasiment tous sont en couple (93%). La grande majorité a des enfants (93%). Dans 78%, ces hommes souhaitent prendre en charge la contraception. D’autres hommes expriment le souhait de ne plus avoir d’enfant, ou de s’inscrire dans le "mouvement No Child" parfois souci écologique.

Le Professeur Eric Huyghe estime même que la demande est de vasectomie est "exponentielle". Et le but c’est de la simplifier un peu plus. Le médecin estime que la technique va évoluer encore. "Nous devrions d’ailleurs dès 2023 proposer une offre d’intervention en soins externes, nous permettant de pratiquer ce geste en une quinzaine de minutes."