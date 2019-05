Le CHU porte plainte après l'agression d'un médecin aux urgences de Pasteur 2

Nice, France

Dans un communiqué adressé à France Bleu Azur, le CHU de Nice annonce avoir déposé plainte ce jeudi après l'agression mercredi après-midi d'un médecin du Samu aux urgences de Pasteur 2. "La direction générale du CHU a porté plainte à ses côtés et lui assure le bénéfice de la protection fonctionnelle", indique le communiqué. Le médecin victime des coups a aussi porté plainte.

Le CHU veut rassurer : l'état physique du médecin est bon mais l'homme est choqué "d'avoir été frappé par un patient auquel il était en train de porter secours", précise le communiqué. Mercredi en fin d'après-midi, un homme très agité a porté un coup à un médecin, le professionnel de santé l'a quand même soigné ensuite.

Des agressions tous les jours

Ce jeudi, les personnels soignants rencontrés sur le parvis de l'hôpital se sont dits "émus" et "très choqués". Une jeune femme qui préfère taire son identité nous a confié, défaitiste, que ces agressions ont lieu tous les jours, "plus souvent des agressions verbales que physiques. Mais je ne suis même plus surprise quand j'assiste à des bagarres dans l'hôpital," ajoute-t-elle.

"La direction générale du CHU de Nice remercie l’ensemble des équipes qui ont permis d’assurer la continuité du service public dans ce contexte difficile" conclut le communiqué.