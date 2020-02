Plusieurs tombes du village d'Andancette (Drôme) ont été vandalisées dans le week-end. Le maire a porté plainte et dénonce "un geste lâche, lamentable, ignoble, incompréhensible". Il a également reçu des menaces de mort en mairie.

Le cimetière d'Andancette vandalisé et des menaces de mort reçues en mairie

C'est l'émoi dans le village d'Andancette, dans le nord-Drôme. Le cimetière de cette commune de 1 340 habitants a été vandalisé dans le week-end, sans doute dans la nuit du samedi 22 au dimanche 23 février. Les gendarmes ont été alerté dimanche matin par une famille qui se rendait sur la tombe d'un proche.

Les allées du cimetière d'Andancette, vandalisé pendant le week-end. - © Frédéric Chenevier

"Une quinzaine de tombes ont été dégradées, des crucifix, des plaques, des tombes et des stèles ont été cassés, détaille le maire d'Andancette, Frédéric Chenevier. Et j'ai aussi eu des menaces de mort dans la boite aux lettres de la mairie. Je pense qu'il y a un lien, peut-être que quelqu'un a su que le week-end, il s'était passé quelque chose. Vous savez, nous sommes en période électorale. Je n'ai pas de liste contre moi, pas d'ennemi, mon mandat s'est relativement bien passé. Mais s'en prendre à un cimetière, c'est un geste lâche, lamentable, ignoble, incompréhensible."

Le maire appelle les familles à déposer plainte

Le maire d'Andancette a porté plainte pour dégradations et demande aux familles victimes de ces actes de vandalisme de faire de même. "C'est la première fois que ça arrive, qu'il y a des incivilités sur ma commune pendant mon mandat et que je suis mis en cause également", déplore-t-il.

Une inscription a été laissée dans les allées du cimetière. - © Frédéric Chenevier