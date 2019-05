Le cimetière de Bédarieux à nouveau vandalisé

Bédarieux, France

Des pots de fleurs fracassés au sol, des croix et des plaques commémoratives jetées dans les allées. Les gardiens du cimetière de Bédarieux ont découvert lundi soir un nouvel acte de vandalisme, le deuxième en dix jours: plus de 85 tombes dont le matériel funéraire a été endommagé.

Sans suite logique, ni calcul

Théâtre désolant raconte Jean-Louis Fumat, l'adjoint à la sécurité appelé sur place dès lundi soir. "Je suis choqué, consterné. Pourquoi s'en prendre à des tombes? Il n'y a _pas d'inscription, pas de graffiti_. On ne comprend pas. C'est un geste absurde, idiot, complètement aléatoire, sans suite logique ni calcul".

Les gendarmes ont réalisé les premiers relevés d'indices dans la soirée et poursuivi ce mardi matin le travail de police technique et scientifique. La mairie a porté plainte et prévient au fur et à mesure les familles concernées.

Deuxième fois en dix jours

Ces faits interviennent un peu plus d'une semaine après un acte semblable. Une dizaine de tombes avaient été abîmées.

Depuis ce jour, la police municipale a intensifié ses rondes autour du cimetière. Lundi soir malheureusement, les agents intervenaient sur un accident de la circulation vers 22h, à l'heure où les dégradations ont été commises. La mairie n'exclut pas d'embaucher un gardien pour surveiller les lieux.