Le circuit d’Albi condamné pour nuisances sonores devra payer plus de 70.000 euros

C’est une première devient la justice française. Le circuit d’Albi a été condamné ce mardi par le tribunal de la police pour infractions au code de la santé publique. Le circuit est jugé coupable de faire trop de bruit.

Il est donc condamné à des contraventions de 250 euros pour 58 jours. Ce sont 58 jours où les niveaux sonores ont dépassé les seuils autorisés. Une somme qui correspond à 14.500 euros de contraventions.

52.800 euros de dommages pour les riverains

Le circuit d’Albi est aussi condamné à des dommages et intérêts pour les parties-civiles et notamment 44 riverains qui sont donc des victimes du circuit selon la justice. Chacune va recevoir un peu plus de 1200 euros soit au total 52.800 euros pour les voisins. L’Aras, l’Association des Riverains de l'Autodrome d'Albi-Le Séquestre qui mène le combat depuis des années va elle recevoir 5500 euros de dommages.

D'autres audiences à venir

En tout, après ce jugement le circuit doit donc débourser 70.000 euros. Mais les riverains insistent, il y aura sans doute d’autres condamnations. 257 autre infractions aux codes de la santé publique ont été relevées et feront sans doute l’objet d’autres audiences.

La commune du Séquestre a aussi été acceptée parmi les parties-civiles mais l’avocat de la commune nuance : "On ne peut pas se satisfaire pleinement. C’est une condamnation à des contraventions mais cela ne signe pas le respect à partir d’aujourd’hui du code de la santé public. Sauf si le circuit modifie son comportement et ses habitudes" explique Maître Antonin Hudrisier.