Le cirque Crone tente de s'implanter illégalement dans le 18e

Paris, France

Vendredi, les forces de l'ordre ont eu à gérer l'implantation illégale d'un cirque rue d'Aubervilliers, dans le 18e arrondissement de Paris. Sur ce terrain, une famille de sept personnes refusait de quitter les lieux alors que plusieurs camions et véhicules de cirques étaient également présents ainsi que des lama, dromadaire, buffle, lapins, colombes et chevaux. La mairie a porté plainte et après des pourparlers avec les occupants, la famille a finalement accepté de quitter les lieux sans incident vers 1h15 du matin sous l'encadrement des forces de l'ordre et des agents de sécurité de la mairie de Paris.

Un conducteur manque de faucher un policier

En marge de cette évacuation, un drame a toutefois été évité de justesse. Alors que des policiers étaient sur les lieux pour sécuriser le départ du cirque, un individu au volant d'un fourgon est arrivé à vivre allure et a grillé un feu rouge à hauteur des forces de l'ordre. Face au danger représenté pour eux et pour les passants, les policiers ont été obligés de sortir leurs armes pour faire stopper le véhicule.

Ce dernier a fini par s'arrêter en plein milieu de la chaussée mais au moment où les fonctionnaires allaient le contrôler, le conducteur a rapidement redémarré et accroché un policier sur quelques mètres avant de prendre la fuite. Heureusement le policier n'est pas blessé et les policiers n'ont finalement tiré aucune balle.