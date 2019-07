Le cirque Müller s'installe en force à Hendaye

Hendaye, France

"Des clowns contres des Pinocchio". Dans son langage fleuri, c'est comme ça que le propriétaire du cirque Müller résume la polémique qui l'oppose au maire d'Hendaye. Sur toute la côte basque et landaise, impossible ou presque de trouver une ville qui accepte qu'il déploie son barnum pour montrer ses fauves et son hippopotame "le plus lourd d'Europe!" vantent les tracts distribués en ville. Franck Müller accuse : "On nous dit que tout est complet alors que les terrains sont libres !"

Franck Müller: "qu'on arrête de nous prendre pour des clowns, parce que c'est nous les clowns! Eux c'est des Pinnochio!" Copier

Le cirque possède des tigres, des lions et un hippopotame © Radio France - Bixente Vrignon

Des clowns contre des Pinocchio

A Hendaye, on explique que la commune est trop petite pour accueillir un cirque. Mais surtout on relève que dans beaucoup d'endroits où le cirque est passé, il a créé la polémique. Le maire d'Hendaye, Kotte Ecenarro parle des conditions de vie des animaux : "Les riverains voient et entendent les hurlements des bêtes en longueur de journée".

Kotte Ecenarro: "ils sont sur un terrain privé et nous ne pouvons pas intervenir" Copier