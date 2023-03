Le cirque Zavatta condamné à quitter Nice sur ordre du tribunal

Le cirque Zavatta a jusqu'à ce samedi 19h pour quitter la zone commerciale Lingostière, en périphérie de Nice. C'est ce qu'a décidé le tribunal judiciaire de Nice.

La Ville de Nice avait demandé lors de l'audience ce vendredi l'expulsion de tout le cirque pour des troubles illicites "d'occupation sans droit ni titre un terrain de l'Établissement Public Foncier PACA (EPF) géré par la Métropole de Nice Côte d'Azur, pour d'autres troubles d'ordre sanitaire, car les eaux usées et des déjections d'animaux sont rejetées dans la nature". L'avocat Simon Daboussy, qui défend la Métropole de Nice Côte d'Azur et l'EPF, avait demandé "un départ du cirque avant samedi 19 heures et une astreinte de 3.000 euros par jour, une remise en état et, en cas de refus de partir, le concours de la force publique."

L'avocat du cirque Guillaume Evrard avait tenté de convaincre les juges que la demande de la mairie était irrecevable, "mal dirigée, car elle vise Franck Muller (alias John Zavatta) qui n'est pas propriétaire du cirque. Ce dernier est Mario Prin, qui dispose de toutes les autorisations de mener des activités circassiennes". L'avocat a insisté sur les difficultés "des cirques confrontés de plus en plus aux refus des communes", et avait demandé "un délai pour évacuer de dix jours et de ne pas mettre d'astreintes (d'amendes)".

Le cirque devra payer des amendes quotidiennes...

Le Tribunal judiciaire de Nice avait été saisi après une altercation lundi à la mi-journée entre les circassiens et Christian Estrosi . La mairie dans la foulée avait déposé un recours pour demander le départ du cirque par un référé d'heure en heure examiné ce vendredi.

Le bras de fer a débuté lundi

Le cirque s'est installé illégalement lundi sur un terrain public inhabité dans la zone commerciale Lingostière de Nice. Il rassemble treize familles, une trentaine de personnes et une cinquantaine d'animaux, dont un hippopotame de trois tonnes.

L'arrivée du convoi du cirque avait provoqué des tensions : le trafic dans la plaine du var a été perturbé dans la matinée puis des discussions houleuses avaient éclaté entre les gens du cirque et le maire de Nice. Christian Estrosi leur avait lancé" vous êtes une honte pour la cause animale" et leur avait demandé de quitter les lieux. Le chapiteau avec 300 places assises avait prévu d'accueillir des spectateurs samedi après-midi.

Mardi 7 mars, jour de mobilisation par ailleurs contre le projet du gouvernement sur les retraites, les forains veulent manifester sans préciser le parcours. L'Union de Défense Active Foraine (UDAF) a écrit au Préfet des Alpes-Maritimes pour "l'informer d'un préavis de manifestation reconductible par des opérations escargots simultanées le mardi 7 à partir de 8 heures sur la commune de Nice en laissant le passage de sécurité pour les véhicules de secours".