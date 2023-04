Le cirque Zavatta s'installe illégalement à Vernon, la mairie riposte

C'est sur le parking de l'ancien Lidl, fermé depuis 2016, dans le quartier de Vernonnet, que le cirque Zavatta s'est installé depuis le début de la semaine. "C'est un ancien magasin qui ne sert plus à rien. On est rentré sur la place pour pouvoir travailler" justifie Antoine Gougeon. Le circassien reconnaît occuper illégalement les lieux, mais "on est obligé" dit-il. Le cirque Zavatta dit faire chaque année les démarches officielles pour s'installer à Vernon, mais "à chaque fois, on a un refus" dénonce son collègue Mickaël Dubois. "C'est une installation qui est illégale et qu'on condamne" leur oppose Jérôme Grenier, le premier adjoint au maire en charge des Ressources et du Développement urbain,"on leur répond que nous n'acceptons pas de circassiens qui utilisent des animaux".

ⓘ Publicité

Les circassiens sont déterminés à rester jusqu'au 12 avril à Vernon © Radio France - Laurent Philippot

loading

La Ville a engagé des démarches judiciaires et administratives pour mettre un terme à la situation et a signifié ce mercredi au cirque Zavatta, par arrêté municipal, que l'occupation du terrain était illégale. Tous les matins, la police municipale vient à la rencontre des circassiens. "Tous les jours ils viennent, c'est de l'acharnement, ils ne veulent pas qu'on donne de spectacles" s'emportent Antoine Gougeon et Mickaël Dubois. À écouter les deux hommes, la police serait particulièrement méticuleuse pour examiner leurs voitures lorsqu'elles sortent du parking de l'ancien Lidl. Mardi, "ils nous ont braqué, ils étaient tous en haut avec les fusils". Des accusations que réfute Jérôme Grenier : "Il y a eu pas mal de dépôts de plainte pour outrage, pour des occupations illicites du domaine communal" explique l'élu.

loading

Le bien-être des animaux

La Ville de Vernon met aussi en avant des cas de maltraitance animale. "C'est des animaux qui sont domestiques, il n'y a pas de maltraitance" justifie Antoine Gougeon, "les gens ne voient pas d'animaux maigres ou qui sont malheureux". La Ville a fait couper l'eau à la borne incendie toute proche, qui servait pour abreuver les animaux, maintenant "on est obligé d'en prendre au cimetière" se désole Antoine Gougeon. Les animaux sont nourris avec du foin et de l'herbe fraiche, qu'ils broutent sur le parc des Tourelles juste en face, en bord de Seine.

Les animaux du cirque Zavatta suscitent l'intérêt des familles et des enfants © Radio France - Laurent Philippot

La loi prévoit qu'en 2028, les cirques n'auront plus le droit d'avoir des animaux sauvages. "Les lions, oui, mais les animaux exotiques, il y en aura tout le temps" avance Antoine Gougeon qui présente au public une dizaine d'animaux, des chameaux , des bovins, des chèvres, unes chevaux, un lama et un cochon. Selon lui, "si on supprime les animaux exotiques, il faut supprimer les haras et les zoos". Des cirques avec animaux, c'est non à Vernon : "On est très attentif au bien-être animal. Aujourd'hui, les circassiens doivent s'adapter par rapport à ça et ça n'est pas leur cas aujourd'hui" rétorque Jérôme Grenier.

Le cirque Zavatta prévoit de donner sa première représentation vendredi 7 avril mais "l'idée aujourd'hui, c'est qu'ils n'installent pas leur chapiteau" avance Jérôme Grenier et "qu'ils puissent quitter la ville le plus rapidement possible. On a déjà saisi l'ensemble des panneaux publicitaires qu'ils ont mis sur la ville". Le cirque Zavatta entend bien lui produire lui jusqu'au 12 avril avant de rejoindre une autre ville.