Le classement des vins de Saint-Emilion a-t-il encore du sens ?

Deux propriétaires de prestigieux châteaux de Saint Emilion sont jugés à Bordeaux, ces lundi et mardi, pour prise illégale d'intérêt. Il sont soupçonnés d'avoir été juges et partis dans le classement 2012 des grands crus de Saint-Emilion. Classement dont l'intérêt fait débat.

Deux grands pontes du vignoble bordelais devant la justice. Hubert de Boüard et Philippe Casteja, respectivement, copropriétaire du château Angelus et propriétaire du château Trottevieille sont jugés ces lundi et mardi par le tribunal correctionnel de Bordeaux pour "prise illégale d'intérêts". Ils sont accusés d'avoir participé au classement officiel des grands crus de Saint-Emilion en 2012, alors qu'ils ont des intérêts dans plusieurs domaines.

Un classement revisité tous les dix ans, contrairement à celui du Médoc, qui fait la renommée des domaines du vignoble de Saint-Emilion, mais qui prête aussi à la discussion, notamment chez les cavistes de la cité médiévale : a-t-il encore lieu d'être ?

Trop porté sur la communication ?

Il lui est notamment reproché de ne pas mettre suffisamment l'accent sur la qualité du vin, et d'accorder trop d'importance à la communication et à l'aspect marketing des châteaux. "A priori, un critère très important, c'est l'oenotourisme, donc forcément quand on fait des investissements, ça aide, donc c'est toujours le même problème, c'est la prime aux plus riches", regrette Jérôme, salarié de l'enseigne "Marchand de soif" à Saint-Emilion.

Mais ce classement, actualisé tous les dix ans, permet aussi de faire émerger de nouveaux domaines, selon Raphaël Hippeau, qui travaille pour le magasin Saint Emilion Wines : "C'est en plus la seule solution qu'ont les plus de 800 châteaux du vignoble pour se faire connaître et se différencier. Les vins classés sont les plus chers, le classement permet de justifier le prix par rapport à la qualité."

Les châteaux Ausone et Cheval Blanc passent leur tour en 2022

Et les clients de ces cavistes, sont-ils sensibles à ce classement ? "Ça n'a pas une réelle incidence sur ce que recherche la clientèle. Maintenant, oui, certains viennent acheter des bouteilles pour l'étiquette, mais ce n'est pas l'essentiel, et quelqu'un qui veut se faire plaisir, ne va forcément repartir de la boutique avec un Premier grand cru classé A", affirme Jonathan Delbancut, co-gérant d'"Ô Vins/20".

Le prochain classement sera dévoilé en 2022. Les châteaux Ausone et Cheval Blanc ont déjà annoncé qu'il n'y participeraient pas. Deux illustres domaines, dont la réputation n'est plus à faire, et qui n'ont plus vraiment besoin d'apparaître dans le classement de l'Inao, l'institut national de l'origine et de la qualité, pour vendre des milliers de bouteilles chaque année. Ils étaient au sommet du classement depuis sa première publication, en 1954.