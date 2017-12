Le client d'un restaurant part sans payer... et avec les couverts

Un restaurateur de Romans-sur-Isère, dans la Drôme, a eu la mauvaise surprise de voir un de ses clients partir sans payer la note... et en emportant les couverts. L'homme a immédiatement été interpellé.

Non seulement ce client part sans payer l'addition, mais en plus, il embarque fourchettes, couteaux et autres cuillères!

La scène se passe vendredi soir dans un restaurant de Romans.

Un homme de 39 ans y dîne. A la fin du repas, il demande au serveur un sac plastique "pour y ranger sa veste", dit-il. Mais il y cache aussi les couverts, avant de partir sans payer.

L'addition s'élevait tout de même à 87 euros.

Convoqué en plaider coupable

La police, alertée par le restaurateur a immédiatement interpellé le client indélicat qui a été placé en garde à vue, vendredi soir. Relâché ce samedi, l'homme est convoqué devant la justice en procédure de plaider coupable en juillet 2018. Il devra répondre de vol et de filouterie.

Le patron du restaurant, lui a pu récupérer ses couverts.