Un homme de 55 ans extorqué par le compagnon d'une prostituée à Lattes

Un couple de 18 et 28 ans est poursuivi pour extorsion et port d'arme. Un homme de 18 ans et une femme de 28 ans qui ont agressé un homme de 55 ans avec qui la jeune femme avait rendez-vous pour une relation sexuelle tarifée.