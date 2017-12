Le braquage mortel du tabac-presse de Dolomieu (3000 habitants), le 29 juillet 2014, avait marqué en Nord-Isère. Hugo, 33 ans, un client et enfant du village, s'était interposé et l'un des deux braqueurs l'avait tué d'un coup de feu. Le procès devant la cour d'assises s'ouvre ce mardi.

A partir de ce mardi et jusqu'à vendredi, la cour d'assises de l'Isère se penche sur un drame qui avait profondément bouleversé en Nord-Isère à l'été 2014. Nous sommes le 29 juillet 2014, en milieu d'après-midi, quand Hugo Villerez, 33 ans, est tué d'un coup de fusil de chasse par un jeune homme de 19 ans. Ce dernier vient de commettre un braquage au tabac-presse de Dolomieu, où se trouvait Hugo, un client. Dans le box des accusés, à partir de ce mardi, une seule personne, Mukael Ermet, un Morestellois, âgé de 22 ans aujourd'hui. Il est poursuivi pour vol avec violence ayant entraîné la mort, ainsi qu'un car-jacking et une tentative de car-jacking. Son complice, interpellé comme lui quelques jours après les faits, s'est suicidé en prison peu de temps après.

Arrestation cinq jours après le drame

Ce 29 juillet 2014, milieu d'après-midi, Brigitte Villerez-Mollaret, la mère d'Hugo vient de le déposer au bureau de tabac pour qu'il y fasse ses achats. Elle l'attend dans sa voiture sur le parking. Mais alors que son fils, trois autres clients dont une fillette et la propriétaire du commerce s'y trouvent, deux individus vêtus de noir et au visage dissimulé surgissent. L'un, positionné juste à l'entrée du commerce, tient les clients en respect quand l'autre entre et s'empare de cigarettes et d'argent. Un butin de 140 euros et trois cartouches. Alors que le duo file, Hugo, s'interpose, sans qu'il y ait contact, puis les suit. Celui qui est armé tire, Hugo s'écroule devant le tabac-presse. Les jeunes garçons prennent la fuite à bord de leur voiture, une voiture volée à une femme lors d'un car-jacking, quelques minutes plus tôt, non loin de là, à Morestel.

La voiture du duo est retrouvée le 31 juillet à Saint-Chef, embourbée dans un chemin, tout comme des gants. Le 2 août, les gendarmes interpellent les deux garçons. L'un reconnaît spontanément avoir tiré et mène même les enquêteurs jusqu'au buisson où il a caché l'arme. L'autre nie toute implication. Placé en détention provisoire, ce dernier se suicide une semaine après son arrestation, le jour-même de son 22e anniversaire.

Témoignage de la maman de la victime à la veille de l'ouverture du procès

Un coup de feu dû "à la panique" selon la défense...

Les deux auteurs du braquage s'étaient rencontrés quelques jours plus tôt. Lors de sa garde à vue, l'accusé confie que tout deux ont décidé de passer à l'action pour se payer des vacances, que le choix du tabac-presse de Dolomieu s'est fait au hasard. Tout au long de la procédure, il a dit et redit qu'il est bien l'auteur du coup de feu. "Un coup de feu non volontaire du à un moment de panique" selon les mots de l'accusé.

Selon Me Mennessier, l'un de ses avocats, contactée à quelques jours du procès, Mukael Erdem est "résigné et prêt. On sait que la peine qui sera prononcée sera très lourde". Il encourt la réclusion criminelle à perpétuité. Et de poursuivre :"le message sera d'expliquer que tout ça se passe très vite et qu'il a réellement paniqué". D'après elle, même si mineur il a été condamné une fois pour vol et violences, il ne s'agit pas d'un habitué des cambriolages et le comportement "imprévisible de la victime a pu faire peur au jeune homme".

...qui ne tient pas pour l'avocat et la famille de la victime

Pour l'avocat de la famille de la victime, Me Versini, Hugo était un type "baba-cool sans une once de violence". S'il s'est interposé, selon lui, c'est que parmi les clients du commerce cet après-midi là, il y avait une petite fille. Pour lui la thèse du tir dû à la panique n'est pas acceptable, d'autant que l'accusé a désactive la sécurité lors de sa fuite. Et d'enchaîner "quand on monte au 'braco' pour faire peur, on a une arme factice, pas une vraie, et pas chargée."

Pour la mère de la victime, son fils a "agi en fonction des valeurs morales qu'il avait, de son éducation (...) Il a vu des gens en difficulté, il a essayé de faire quelque chose."Cet établissement avait été déjà victime d'un braquage quelques mois plus tôt. Comme le papa d'Hugo, Brigitte Villerez-Mollaret confie à la fois attendre et redouter ce procès.

"Ma crainte est que l'on conteste la légitimité de l'action d'Hugo", précise-t-elle. Elle regrette aussi d'avoir à parler de la personnalité d'Hugo, comme pour justifier qu'il était une bonne personne. Tous deux ne peuvent plus jeter un regard vers les lieux du drame : le tabac-presse se trouvant pourtant au cœur du village, juste en face la mairie. Ils assisteront au procès en compagnie de Rémi, âgé de 31 ans, le petit frère d'Hugo, ainsi que plusieurs membres de la famille.