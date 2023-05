"Le climat est tendu" : colère à Nancy après le règlement de comptes du quartier du Haut-du-Lièvre

La tension reste vive à Nancy, quartier du Haut-du-Lièvre deux jours après ce très violent règlement de comptes samedi soir. Trois jeunes du quartier ont été blessés à l'arme blanche par des individus issus de la communauté tchéchène venus en découdre. Ce dimanche 21 mai, le préfet de la Meurthe-et-Moselle Arnaud Cochet et le maire de Nancy Mathieu Klein sont venus échanger avec les habitants du quartier encore sous le choc et en colère.

Au fil des échanges, la situation se tend. "Pourquoi la police est là ?", questionne l'un des habitants. "Pour sécuriser le quartier", répond le préfet. "Elle sécurise rien du tout", lui retorque-t-on. "Le climat est tendu du fait qu'on n'a toujours pas réussi à trouver de solution à notre problème dans notre quartier. Maintenant la police est déployée. Mais ils ne vont pas rester tous les jours comme ça. La seule solution pour nous est de répondre avec la violence", argumente Fassoubé.

"Il faut réfléchir à une présence policière plus importante dans la durée"

Larby, membre de l'atelier vie de quartier à la mairie de Nancy plaide pour plus de présence policière dans son quartier du Haut-du-Lièvre.. © Radio France - Tristan Barraux

Une partie d'entre-eux estime que la police n'a pas été assez réactive samedi pour interpeller la totalité de leurs agresseurs, certains sont toujours en fuite, seuls quatre ont été placés en garde à vue. Le problème reste donc en suspens, et certains dans le quartier menacent de se venger eux-mêmes. "Si la police reste dans notre quartier, les tchéchènes ne vont pas venir. La police nous met des bâtons dans les roues" , lance Moussa.

Au Haut-du-Lièvre, tout le monde n'est pas d'accord sur la solution à apporter. Larby habite ici depuis son enfance, et est membre de l'atelier vie de quartier à la mairie de Nancy. Il plaide depuis longtemps auprès des élus pour davantage de présence policière. "Le quartier devient une zone de non-droit parce que les choses ne sont pas traitées de la même manière ici qu'en centre-ville. Et quand on appelle la police, il ne se passe rien", explique-t-il agacé. Argument qu'il a aussi porté aux oreilles de Mathieu Klein le maire de Nancy : "au delà de ce mouvement de tension qui je l'espère va s'apaiser rapidement, il faut aussi réfléchir à une présence policière plus importante dans la durée, et à davantage de médiation."

En attendant, le préfet Arnaud Cochet a affirmé ce dimanche qu'il va "faire en sorte que la sécurisation reste le temps nécessaire." Une enquête est ouverte par le parquet de Nancy pour violences avec arme en réunion, transport d’arme et refus d’obtempérer confiée en co-saisine à la direction départementale de la police judiciaire de Nancy et à la sûreté départementale.