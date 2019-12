Le club de foot de Bénévent-Marsac fracturé pour 3 packs de bière

Bénévent-l'Abbaye, France

Décidément, les locaux des clubs de sports creusois sont la cible facile de malfaiteurs sans envergure.

Après les bâtiments des rugbymen du RCG-C, des footballeurs l'Entente Guérétoise et ceux de Saint-Fiel ces dernières semaines, c'est au tour du club de foot de Bénévent-Marsac d'être visité. La porte a été fracturée à l'aide d'un pied-de-biche dans la nuit de lundi à mardi.

Le club de foot ne conserve aucune valeur dans ses locaux. Les voleurs sont donc repartis avec un butin pour le moins pathétique : 3 packs de bière pris dans le frigo.. et une poubelle pour transporter le tout.

Mille euros de dégâts

"On avait pas été cambriolés depuis au moins 8 ans, note Guy Robert, le président du club. Notre terrain et nos locaux sont situés en plein dans le bourg de Bénévent-l'Abbaye. Il ne faut pas être très malin pour faire ce genre de choses. On a retrouvé des canettes vides pas très loin. On peut supposer qu'il s'agit de personnes désœuvrées, pas des bandits de grand-chemin !"

"La porte a été refermée et condamnée avec des traverses en bois par les employés municipaux, poursuit-il, mais il faudra la changer car elle est totalement fracassée. La facture se monte à mille euros. C'est à la charge de de la commune."

Une enquête est bien sûr ouverte. Les cambrioleurs du RCG-C, de l'Entente Guérétoise et de Saint-Fiel avaient été retrouvés par la police et la gendarmerie.

Le 12 décembre dernier, deux jeunes hommes ont été condamnés à 4 mois et 8 mois de prison ferme. Leurs deux complices ont écopé de 8 mois de prison avec sursis.