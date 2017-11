Le club de foot de Roche Saint-Genest entièrement détruit par un incendie

Le local du club de foot de Roche Saint-Genest situé à Roche-la-Molière a entièrement brûlé dans la nuit de lundi à mardi. La piste criminelle semble privilégiée.

Une triste journée pour les 500 licenciés du club de football de Roche Saint-Genest dans la Loire. Dans la nuit de lundi à mardi leur local situé rue du Vercors à Roche-la-Molière a entièrement brûlé.

"La seule chose à faire c'est de reconstruire"

Il ne reste plus rien à l'intérieur du bâtiment d'une centaine de mètres carrés raconte le président du FC Roche St Genest " il n'y a plus rien, seulement quatre murs noircis, tout a brûlé, tout a fondu, le bâtiment ne pourra plus être utilisé, la seule chose à y faire c'est de mettre un coup de bulldozer et reconstruire" explique Stéphane Kunz.

Tout a brûlé dans le local du club de Roche Saint-Genest situé à Roche-la-Molière - Club de Roche Saint-Genest

Le club perd tout son matériel sportif et administratif explique le président " toutes les tenues de match pour 80% des catégories du club, tous les ballons pour les U7 jusqu'à l'équipe une des Séniors". Tout le matériel informatique est également détruit " nos trois ordinateurs fixes, les ordinateurs portables, les tablettes de la Ligue Rhône-Alpes et du district de la Loire, tout est parti". Le préjudice s'élèverait à au moins 10.000 euros selon Stéphane Kunz.

Le président Stéphane Kunz organise une réunion au club ce mardi à 18 heures avec ses trois salariés et des licenciés, il assure d'ores et déjà que tous les matchs seront maintenus ce week-end.

La piste criminelle privilégiée

Depuis le début de l'année le local du club de foot a été cambriolé quatre fois. Cette nuit tout laisse à penser que l'incendie est d'origine criminelle puisque selon le président du club la porte du local a été défoncée " des vandales ont forcé la porte". Qui en voudrait au club ? Le président ne comprend pas "on est un club qui vit bien, il fait bon vivre chez nous [...] le stade est un petit peu en retrait de la ville donc je pense que c'est plus un lieu qui est ciblé".

La mairie, propriétaire du bâtiment, et le club ont porté plainte ce mardi.