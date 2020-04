Confinement dans les Landes : le local du club de foot de Saint-Pierre-du-Mont cambriolé

Les responsables du club de foot de Saint-Pierre-du-Mont ont découvert ce mercredi 1er avril leurs locaux vandalisés : portes fracturées, verrous cassés, et matériel volé. Les gérants du Sporting-Club envisagent de porter plainte.

Les dégradations et actes de vandalisme se multiplient en période de confinement. Après un centre de loisirs et une école à Léon ce mardi 31 mars, les locaux du Sporting Club de Football de Saint-Pierre-du-Mont ont connu le même sort ce mercredi 1er avril. Le club-house, local réservé à l'équipe de football, a été vandalisé et cambriolé.

C'est un employé municipal qui a découvert le saccage ce mercredi matin. Il a tout de suite prévenu la mairie, qui a ensuite alerté les dirigeants du club. Ils se sont rendus sur place dans l'après-midi pour constater les dégâts : les portes du local avaient été fracturées à l'aide de pieds de biche, les verrous cassés, et l'espace pour les joueurs et l'entrepôt du matériel mis sens dessus dessous. Des vêtements, des ballons et des denrées alimentaires ont été également volés.

Les verrous du local ont été forcés - Sporting Club Football de Saint-Pierre-du-Mont

Stéphane Réauté, co-président du Sporting Club, explique ces vols par le confinement : "tout est déserté, donc sans surveillance. Et vous avez des personnes malotrues qui en profitent pour commettre des vols". Face à ces dégradations, il se dit écoeuré et qualifie les responsables de "lâches" : "ce club, comme les autres clubs associatifs, joue un rôle social, et lorsqu'on vient confisquer des biens associatifs qui sont mis à profit de l'ensemble des licenciés, il y a de l’écœurement".

Le local a été retrouvé sens dessus dessous - Sporting Club Football de Saint-Pierre-du-Mont

Pour l'heure, le Sporting Club fait le compte du coût que vont représenter ces dégradations et ces vols. Il envisage ensuite de porter plainte.