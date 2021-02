Jeune handicapé agressé : le club de football de l'ASDAM lance un appel aux dons

Quelques jours après la violente agression de Steven diffusée sur les réseaux sociaux, le club de football de l'ASDAM - As Danjoutin Andelnans Meroux - lance un appel à la solidarité sur sa page Facebook ce jeudi 4 février. Cinq personnes ont été interpellées et placées en garde à vue ce mercredi le cadre de l'enquête sur cette agression qui a beaucoup choqué.

Steven, 22 ans, a été insulté, humilié, frappé, rasé. "C'est avec peine et tristesse que nous avons découvert la vidéo publiée et relayée sur les différents réseaux sociaux, s'attaquant lâchement à notre ami Steven et son honneur", explique le club de football. "Un garçon serviable, poli et un sourire que l'on voyait tous les weekends autour de nos terrains, quand la situation sanitaire nous le permettait."

Le club précise avoir ouvert cette cagnotte, accessible ici, avec l'accord de la famille. "Vos dons seront transformés, pour une partie, en cadeaux à l'attention de Steven. Le reste de vos dons sera reversé à la Fondation arc en ciel, et plus précisément à l'Institut médico-éducatif Perdrizet de Giromagny, institut spécialisé accueillant enfants et adolescents de trois à vingt ans, où notre ami suit sa scolarité", précise le club.

"Nous tenons à lui dire que l'on pense à lui et à sa famille. Nous avons hâte de le retrouver aux abords des terrains !", peut-on lire en préambule sur le site de don.