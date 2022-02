Le club de hand de Bourg-de-Péage fait face à sa sanction et ne fait pas appel

Le club de handball de Bourg-de-Péage, ébranlé par une crise dans le management et endetté, a été sanctionné par la Commission nationale de contrôle et de gestion, le 14 février dernier. Le club drômois ne fait pas appel.

"Bien que douloureuse, _le club a pris acte de cette décision et a choisi de ne pas la contester_", peut-on lire dans le communiqué de presse partagé sur le site du club de handball de Bourg-de-Péage. "Conscients de nos devoirs et obligations, nous nous employons ardemment à régulariser notre situation vis-à-vis des instances fédérales, et ce, dans les meilleurs délais possibles, afin de ne pas impacter davantage la situation sportive et tout le travail accompli cette saison."

Le club choisit donc de faire face, suite à la décision de la Commission nationale de contrôle et de gestion (CNCG). La sanction est la suivante : un retrait de neuf points au classement et une pénalité de 1 200 euros, "pour non respect de l'envoi de documents financiers dans les délais impartis", écrit le club.

Le Bourg-de-Péage Drôme Handball est dans la tourmente depuis le mois d'octobre. La maire de la commune, Nathalie Niéson avait alors fait un signalement auprès du procureur de la République de Valence. Lors de l'assemblée générale de l'association, qui gère le secteur amateur, au mois de septembre, le président n'avait pas été en mesure de présenter un bilan financier de la saison précédente. Il manque près de 400 à 450 000 euros dans les caisses du club.