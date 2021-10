Le club de handball de Bourg-de-Péage frappé par une affaire présumée de détournement de fonds

La maire de Bourg-de-Péage Nathalie Nieson a fait un signalement auprès du procureur de la République de Valence. Plusieurs dizaines de milliers d'euros auraient été détournés dans les caisses du club par une ou plusieurs personnes depuis un peu plus d'un an.

C'est une affaire dont le club se serait bien passé alors que les "Abeilles" enchaînent les victoires dans le championnat LFH depuis le début de la saison. En septembre dernier, lors de l'assemblée générale de l'association qui gère le secteur amateur, le président n'a pas été en mesure de présenter un bilan financier de la saison précédente.

"Il a passé le relais en mentionnant des difficultés financières mais sans en dire plus" explique la maire de Bourg-de-Péage Nathalie Nieson. Peu de temps après, un audit a été lancé par la ville, et c'est là que sont apparues des irrégularités au niveau des comptes. "Il y a eu de l'argent qui a été détourné par des personnes peu scrupuleuses du droit et qui se sont servies dans la caisse pour dire les choses simplement" ajoute Nathalie Nieson, qui a donc décidé de faire un signalement auprès du procureur de la République.

Le préjudice s'élèverait à un peu moins de 100 000 euros

C'est par un système de fausses factures qu'une ou plusieurs personnes auraient détourné des fonds destinés au club, et visiblement tout aurait commencé il y a un peu plus d'un an.

Nous sommes tous catastrophés et affligés - la maire de Bourg-de-Péage, Nathalie Nieson

"Dès que j'ai appris ce qui se passait, j'ai suspendu toute relation financière entre le club et la ville en attendant de voir comment les choses vont être mises à jour et en attendant de voir comment on va avancer ensemble avec le club" explique Nathalie Nieson.

"Nous sommes tous catastrophés et affligés alors qu'il y a des bénévoles qui ne comptent pas leur temps, des partenaires financiers qui s'engagent et des joueuses qui se battent sur le parquet pour offrir au public des résultats exceptionnels depuis le début de la saison" ajoute la maire de la ville. Faut-il craindre dans les prochaines semaines des sanctions de la Commission nationale de contrôle et de gestion de la Ligue Nationale ? Il est encore trop tôt pour le dire, mais le club drômois est confronté à sa première crise depuis qu'il évolue au plus haut niveau.