Le club de rugby de Barcus-Menditte Xiberua en deuil après le décès d'un joueur dans un accident de voiture

Les obsèques du joueur décédé pourraient se tenir en milieu de semaine prochaine. Le jeune homme originaire de Sauguis-Saint-Étienne s'appelait Arnaud et avait 22 ans. Il est mort dans un accident de la route à Aramits vendredi.

C'est tout un territoire qui est en deuil après le décès d'Arnaud, jeune homme de 22 ans mort dans un accident de la route à Aramits. Il faisait partie du club de rugby Barcus-Menditte Xiberua. Le club a d'ailleurs décidé de reporter le match contre le Gan Olympique prévu ce dimanche. L'accident s'était produit vendredi, un choc avec une bétaillère, route de Lanne en Barétous. C'est un enfant du village de Sauguis-Saint-Etienne qui est décédé. D'après le maire de Sauguis, les obsèques pourraient avoir lieu en milieu de semaine prochaine.

Le maire de Sauguis, Pierre Arrossagaray, explique que la mort d'Arnaud est "une perte très importante" pour la commune parce que ce jeune homme faisait partie du comité des fêtes. "Il chassait, il participait à toutes les activités de ce village" qui compte 160 habitants. Le maire raconte même qu'on pouvait appeler Arnaud n'importe quand, il venait tout de suite pour aider. "C'était un jeune de la campagne, respectueux, et très très gentil, très doué aussi au travail" poursuit le maire Pierre Arrossagaray qui ajoute qu'Arnaud faisait partie d'une entreprise de travaux publics à Arette.

Une perte très difficile aussi pour le club de rugby de Barcus Menditte Xiberoa où jouait le jeune homme. Le club préfère ne pas communiquer mais écrit tout de même dans un message : "Ce drame a affecté tout le monde au plus profond de son âme et nous ne demandons qu'une seule chose, que les gens respectent la douleur et le deuil des membres de l'entente Barcus-Menditte qui pleure actuellement l'un des siens".