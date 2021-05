le club de rugby de l'Aviron Bayonnais porte plainte après les propos de son ancien joueur John Beattie

L'Aviron Bayonnais porte plainte contre John Beattie. Les dirigeants du club de rugby basque n'ont que très moyennement apprécié les dernières déclarations de l'ancien flanker écossais, qui a porté les couleurs de l’équipe bayonnaise entre 2016 et 2019. Dans la presse britannique l'ancien international aux 38 sélections, a expliqué que le président Philippe Tayeb l’avait menacé pour le viré en déclarant: "On va inventer une faute grave pour te licencier".

Le communiqué de l'Aviron Bayonnais

C'est via un communiqué publié sur le site du club que le président du club a réagit aux propos de son ancien capitaine : "Philippe Tayeb, Président de l’Aviron Bayonnais Rugby Pro, a pris connaissance des déclarations publiques de John Beattie, dont il précise que le contrat s’est achevé d’un commun accord au terme de la saison 2018/2019. L’Aviron Bayonnais Rugby Pro par la voix de son Président s’insurge contre le comportement inqualifiable de son ancien joueur, qui par ses _propos totalement mensongers_, porte atteinte à la probité et à l’honneur du club et de son Président, ce qui appelle une réponse judiciaire. Le club a ainsi chargé ses avocats de mettre en œuvre toute instance pénale et civile destinée à sanctionner de tels agissements et à obtenir réparation des préjudices causés tant au Président qu’à l’Aviron Bayonnais Rugby Pro. Il appartient donc désormais à la justice de faire son œuvre, le club n’entendant plus communiquer sur ce sujet. Le Président, le Conseil d’Administration et l’ensemble du staff sportif et administratif sont totalement tournés vers les échéances sportives à venir, auxquelles ils consacrent toute leur énergie".

John Beattie accusateur

Il y a deux jours l'ancien capitaine de Bayonne s'est exprime sur le site " The Rugby Pass", pour raconter comment il avait été évincé après la victoire contre Brive (21-19) en finale de ProD2. Un succès qui leur ouvrait les portes de l’élite. "Je suis sur la plage, tranquille et là, je reçois un coup de fil du président de Bayonne (Philippe Tayeb). Je ne me rappelle plus les mots exacts mais ça donnait à peu près ça : ''Tu es vieux, tu n'es pas Jiff, on va te licencier. Nous avons besoin de piliers pour l'an prochain, on a signé Census Johnston et on lui a donné ton contrat. Nous allons inventer une faute grave pour te mettre dehors ou alors, tu peux accepter une indemnité de 30 % et partir. Si tu veux aller au tribunal, j'espère que tu as assez d'argent pour faire vivre ta femme, tes enfants et payer ton loyer parce qu'il faut deux ans avant d'être indemnisé par la justice. Nous ne te voulons pas de retour pour la pré-saison. '' Voilà comment j'ai été traité après avoir gagné un titre. J'avais 34 ans, je n'étais pas Jiff et il était trop tard pour retrouver un club. J'ai fini ma carrière ainsi. ''