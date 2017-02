Le monde du cyclisme est uni derrière le jeune Killian gravement blessé après son entraînement à Chécy

L'émotion ne cesse de grandir depuis l'accident de Killian, il y a une semaine, sur les routes du Loiret. Le cycliste âgé de 15 ans, licencié au Vélo Sport Cacien, a été victime d'un grave accident après la fin de l'entrainement. Le champion cycliste d'Orléans Pierre Rolland a tenu à le soutenir.

Killian n'est toujours pas sorti de l'hôpital. Il s'est fait poser une quarantaine de points de suture au niveau de la joue et autour de la bouche. Le cycliste âgé de 15 ans, licencié au Vélo Sport Cacien, a été victime d'un grave accident sur la route entre Chécy et Bou, juste après la fin de l'entrainement. Il rentrait en vélo chez lui avec deux copains. Il était en tête du trio. Le conducteur d'une voiture se serait arrêté brusquement. Kilian a alors traversé la vitre arrière du véhicule juste devant lui.

Depuis la publication du visage tuméfié de Killian sur Facebook et de son histoire, les soutiens sont très nombreux. Ils viennent de son club "le Vélo sport Cacien" mais aussi de cyclistes, amateurs ou professionnels. Beaucoup se reconnaissent dans l'accident de Killian. Etre percuté par une voiture, c'est la crainte de tous ceux qui pratiquent le vélo. Même Pierre Rolland, le cycliste orléanais, a apporté son soutien à Killian, via les réseaux sociaux et sur France Bleu Orléans : "Il n'y a pas une journée, pas un entrainement sans qu'on croise un automobiliste stupide."

Il y a deux mois, j'ai eu un accident du même style. Un automobiliste n'était pas content de me croiser, il était devant moi, il s'est arrêté. J'ai freiné et heureusement, il n'y a que mon bras qui a traversé la lunette arrière. J'étais bien habillé, c'était en plein hiver. Mais ce qui est arrivé à Killian peut arriver à n'importe qui. Rien ne peut justifier ce qui est arrivé à ce jeune coureur même si je ne le connais pas. Ce sont des moments durs qu'il vit avec sa famille - Pierre Rolland, coureur de la Cannondale

Pierre Rolland soutient Killian et sa famille depuis l'Espgane où il participe à une course © Maxppp - Francis Nicolas

Pour tout le monde, il ne fait aucun doute que l'adolescent a été victime d'un automobiliste en colère. A Chécy, les gendarmes restent discrets sur l'enquête. Les auditions se poursuivent, tout le monde sera entendu et à ce jour, le conducteur n'a pas été placé en garde à vue. Cet accident remet au centre des débats la question toujours très sensible du partage de la route entre les automobilistes et les cyclistes.

Marie-Thérèse Debard, la présidente du vélo sport Cacien, sensibilise tout les bénévoles du club et tous les licenciés à la sécurité : "on sécurise au maximum les entraînements parce que tous les jeunes sont suivis par une voiture. C'est même la première chose qu'on apprend. Mais une fois l'entraînement terminé, chacun rentre chez soi."

Malheureusement derrière tous les conducteurs, il y a des chauffards qui ne supportent pas de voir des vélos sur la route. La route appartient à tout le monde, chacun doit la partager. C'est ce qu'on enseigne à notre école de vélo. Les enfants apprennent à rouler sur la route, à respecter le code de la route et les conducteurs. Ce n'est pas réciproque et c'est dommage - Marie-Thérèse Debard, la présidente du vélo sport Cacien

Il y a déjà plus de 600 personnes qui ont rejoint la page Facebook "Soutien à Killian"