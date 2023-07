Le club house de l’US Ban-Saint-Martin détruit par les flammes

Gros coup dur pour un club de football de l’agglomération messine. L’US Ban-Saint-Martin n’a plus de club house. Le bâtiment d’une cinquantaine de mètres carrés a entièrement brûlé dans la soirée de mercredi.

Les pompiers ont été appelés à 22h30. A l'intérieur du club house, il y avait le matériel, les maillots et les documents administratifs. On ne connait pas encore les causes de cet incendie.