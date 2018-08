Indre-et-Loire, France

Le club house du Joué Football Club Touraine de Joué-les-Tours a été totalement vandalisé la nuit dernière. Le saccage a été découvert ce vendredi matin 3 août par les bénévoles du club. Pour pénétrer dans les lieux, les vandales ont cassé un mur, ils ont ensuite tout détruit et rendu inutilisable une grande partie de l'ensemble des matériels : vidéos, télés, tableaux, tables et chaises. Ils ont aussi vidé des extincteurs sur les canapés, cassé des trophées et des coupes, et déchiré des dossiers.

La police nationale a été saisie de l'enquête et s'est rendue ce vendredi matin sur place pour faire les premières constatations, prendre notamment des empreintes. Les bénévoles et les agents municipaux de Joué les Tours ont ensuite tenté de sécuriser les fenêtres et les portes.

Les vandales ont éventré un mur pour pénétrer dans les lieux - Joué Football Club Touraine

C'est un carnage total, des dégradations gratuites, même les frigos ont été en partie détruits. Il va nous falloir des semaines pour remettre le club house en état, la saison redémarre fin août, on a un travail considérable en perspective -Eric Bedoyan, le président du Joué Footbal Club Touraine

Le Président du club Eric Bédoyan, se dit inquiet pour la rentrée de septembre et l'accueil des 500 adhérents du club. Il rappelle que déjà l'été dernier, le club avait vu ses minibus vandalisés. La ville avait décidé de mettre ces véhicules dans un endroit sécurisé.