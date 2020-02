Le club-house du Football Club de Joué-les-Tours victime d'un incendie

Joué-lès-Tours, France

Le club de football de Joué-les-Tours a été victime d'un incendie dimanche matin. Le club-house a été endommagé. Du mobilier, de l'électroménager et des souvenirs du club sont partis en fumée. L'incendie serait d'origine accidentel, visiblement un problème électrique.

Du mobilier, des maillots, des coupés sont partis en fumée - Capture Facebook Joué FCT

Selon la Nouvelle République, le feu aurait pris entre 4 heures du matin, heure à laquelle les derniers occupants sont partis, et 10h. C'est un nouveau coup dur pour le club jocondien puisque dans la nuit du 2 au 3 août 2018, le club-house avait été totalement vandalisé. les auteurs des faits, jamais identifiés et interpellés, avaient tout détruit et rendu inutilisable une grande partie de l'ensemble des matériels : vidéos, télés, tableaux, tables et chaises.