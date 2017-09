Le Club olympique rouézien victime de dégradations

La salle de sport de Rouez-en-Champagne a subi cette semaine des dégradations. Les locaux et le matériel ont été endommagés. Le montant des dégâts est estimé à 7 000 €. Un coup dur pour ce club engagé et qui a reçu fin 2016 le trophée du sport responsable.

"On est attristé, désolé et en colère". Paul Melot, le maire de Rouez-en-Champagne est amer après la découverte cette semaine des dégradations dans la salle de sport du Club olympique rouézien (Cor). Des trous dans le mur, des vélos, des tapis de course et du matériel de sonorisation ont été dégradés pour un coût évalué par les dirigeants du club à 7 000 €.

On fait énormément d'efforts pour développer ce club

"C'est lamentable. On ne peut pas admettre de tels comportements et de telles incivilités" réagit le maire. D'autant que la commune s'est énormément investi dans ce club "un peu atypique" et récompensé fin 2016 du trophée du sport responsable pour ses engagements. "On a fait énormément d'efforts en développant le sport santé et le sport pour tous". Aujourd'hui, le Cor compte 500 adhérents dans ce village de 750 habitants. "Et il y a énormément de bénévoles qui s'impliquent. C'est pour ça, ces dégradations nous touchent encore plus. Il y a l'aspect matériel mais aussi l'aspect moral".

Paul Mélot envisage de porter plainte mais il espère que d'ici ce week-end les auteurs de ces dégradations se manifesteront. "Ce serait bien de pouvoir régler cela comme ça, ce serait dans l'esprit du club, de ce que nous défendons".