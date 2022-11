Le coach du club de Wasquehal témoigne après son agression

Que s'est-il passé exactement?

"Il y a eu deux expulsions, l'une d'un joueur de Wasquehal, et l'autre d'un joueur de Reims. L'arbitre fait ce qu'il faut, il y a une petite échauffourée. Et là Stéphane (le joueur wasquehalien expulsé) et le numéro 3 de Reims veulent encore en découdre. Là, je prends mon joueur et je lui dis "Tu vas te calmer et tu vas rentrer au vestiaire". Et c'est en l'accompagnant que l'on voit une dizaine de jeunes forcer la grille pour pouvoir accéder au stade et venir rapidement vers nous. Donc je me retourne en disant à Stéphane "Fais attention". Et là, je reçois un coup à l'arrière de la tête. Et je ne me souviens plus de rien pendant deux minutes. C'est une personne à côté de moi qui m'a réveillé de manière super gentille."

Les faits se déroulent où précisément?

"A ce moment-là, on est juste au bord parce que mon banc se trouve juste à l'entrée des vestiaires. Donc on est au bord du terrain. Ce sont des jeunes qui sont venus, je pense, je suis même sûr que ce sont des très proches du numéro 3 (de Reims St-Anne). Donc ils ont voulu venger leur copain. C'est dommage que c'en soit arrivé là. Ma crainte, c'est que je retombe mal. Là, je passe un scanner, des radios, Pour un match de foot, ça devient vraiment n'importe quoi."

Comment vous sentez-vous à ce moment-là?

"Je suis KO, une douleur derrière la tête, de grosses douleurs dans le dos, et cette envie de dormir. Un docteur de Reims est à ce moment-là à mes côtés. Un des pères d'un de mes joueurs, qui travaille apparemment dans le milieu hospitalier, m'a demandé de bien rester éveillé. J'étais vraiment KO. Ce qui m'a le plus déçu, c'est d'entendre un mec dire "Il faut dire qu'il a glissé". J'ai tout entendu. Franchement, le football amateur devient écœurant. Là, à l'hôpital de Reims, on fait des scanners pour un traumatisme crânien, j'ai les cervicales qui sont touchées, et pour l'instant je suis immobilisé parce que tant que le scanner n'est pas fait, ils ne peuvent pas voir s'il y a d'autres séquelles. Pour l'instant, ça n'est pas trop grave, même si pour moi c'est grave. Mais si ça va mal, et que ça va beaucoup plus loin, qu'est-ce que je dis à ma femme et mes enfants? J'ai tout de suite pensé à eux, je me suis dis "mais qu'est-ce que je fous là?". Là je suis à l'hôpital. Je regarde le plafond pour un match de foot où on prenait beaucoup de plaisir. C'est dégueulasse. J'ai vu ces jeunes, pleins de haine, ils portaient un couteau sur eux, c'est quoi ça? On ne va pas perdre la face, on va se battre parce que la famille du football est formidable, mais je n'aurais jamais cru vivre ces moments-là. Ca me donne envie de tout arrêter clairement."

Vous avez vraiment envie de tout arrêter?

"Je suis formateur, je me bats pour les valeurs. j'ai dit qu'on allait là-bas pour mettre en avant les valeurs du club. Maintenant, avec ce qui s'est passé.... J'ai refusé plein de clubs professionnels, alors que je serai beaucoup plus en sécurité avec des 19 nationaux, que d'aller en match de coupe de France et de me faire agresser comme ça. Je ne suis pas une victime, mais je suis écœuré. Quand j'ai rallumé mon téléphone, j'ai reçu tellement de messages! La famille du football va en sortir beaucoup plus forte. Mais je n'arrive pas à comprendre comment on en arrive là."

Avez-vous eu des nouvelles des dirigeants du club de Reims St-Anne?

"Aucune! Alors que j'avais eu le coach de Reims st-Anne parce qu'on avait joué Fleury. Je ui avait donné toutes les indications sur Fleury, en espérant qu'ils se qualifient. Regardez en retour! Je n'accuse pas les dirigeants de Reims St-Anne, mais la moindre des choses, c'est de prendre des nouvelles. Mais bref, c'est tout. J'ai pu parler avec ma femme, qui est très inquiétante. Les enfants ne comprenaient pas. Je suis pressé de pouvoir les revoir, mais ça ne sera que demain matin. Je vais prendre au moins 3 ou 4 jours de recul parce que c'est nécessaire. Je suis un amoureux du foot, mais les bras m'en tombent. C'est arrivé à moi, mais ça peut arriver à tous les collègues. On essaie d'être passionnées, on se donne à 200%, on fait des sacrifices familiaux, c'est incompréhensible. Il ne faut pas généraliser, mais là, j'ai besoin de souffler. J'espère que cet épisode nous permettra de passer un cap sur cette putain de violence dans les stades et de garder plein d'étoiles dans les yeux de nos enfants. J'ai très mal à mon foot ce soir, parce que c'est pas mon foot à moi, c'est pas là où j'ai grandi. C'est pas là où on essaie tous les matins de partager notre passion, de rigoler. Ca ne doit plus arriver."