Le CODES de l'Indre vous invite à prendre une minute pour la prévention du suicide

Dans le cadre de la journée mondiale de prévention du suicide, le CODES de l'Indre vous invite à prendre " une minute, pour changer une vie".

Pour la troisième année consécutive, le CODES de l'Indre soutient la journée mondiale de prévention du suicide. Le comité départemental d'éducation à la santé veut mettre à l'honneur une valeur essentielle : celle du lien.

Il vous invite à poster ou partager sur les réseaux sociaux la photo d'une chandelle que vous aurez allumée chez vous ou que vous aurez téléchargée sur internet. Dans l'Indre, il y a 26 % de suicides en plus par rapport à la moyenne nationale. L'an dernier dans le département 59 personnes se sont données la mort. Et depuis le début de l'année 2017, il y en a déjà une vingtaine de recenser. L'âge moyen se situe autour des 55 / 60 ans, mais le suicide touche aussi les plus jeunes. C'est pour cela que la maison des ado de Châteauroux met en place un dispositif d'alerte en partenariat avec les urgences et les médecins. Dès qu'un jeune en souffrance ou ayant fait une tentative de suicide est pris en charge, la maison des ado est alertée. Elle rappelle ensuite chaque jeune pour le soutenir.

Pour plus de renseignement vous pouvez aller consulter le site de la journée mondiale de prévention du suicide.