Après l’incendie de leur maison, leurs amis lancent une cagnotte pour les aider

Ils s'appellent Pascal, Sylvie, Nicolas et Grégory et ils ont vécu un nouveau drame ce lundi 13 mars à l'aube : leur mère et grand-mère qui vit dans la maison d'à côté à Miallet (Dordogne), en Périgord vert, est morte dans l'incendie de son logement. Leur maison mitoyenne est inhabitable. Il y a un an, cette famille a déjà touchée par des difficultés médicales qui handicapent la vie du fils aîné. Quatre de leurs amis lancent donc une cagnotte en ligne pour les aider.

ⓘ Publicité

À lire aussi Une femme meurt dans l'incendie de sa maison en Dordogne

Muriel veut qu'ils puissent tous revivre au même endroit après le drame de l'année dernière. "Le hasard de la vie a fait que l'incendie est arrivé pile poil un an jour pour jour après le grave problème que Nicolas a subi, raconte-t-elle. Il a fait un grave infarctus massif et il est actuellement raccordé à une machine qu'on appelle le cœur artificiel. Cette machine est très, très importante. Il n'a pas le droit à l'erreur. Elle ne doit pas s'arrêter, jamais, parce que sinon ça s'arrête pour lui." Ce sont d'ailleurs les batteries de secours du cœur artificiel qui ont réveillé la famille la nuit de l'incendie.

"Le drame de trop"

Il faudrait au minimum 4 000 euros pour permettre à Nicolas, 30 ans, et ses parents et son frère de reloger ensemble dans un mobil-home, ont calculé leurs amis. "Actuellement, [Nicolas] n'est pas avec ses parents, il est hébergé par une amie à lui. Il a besoin d'être avec ses parents. Ses parents ont aussi besoin d'être avec lui", explique Muriel.

Cette copine lance cette cagnotte parce que Pascal, agent communal et pompier volontaire, et Sylvie, auxiliaire de vie, sont "toujours là pour les autres". Ces cinquantenaires "n'ont plus d'économies parce que quand Nicolas a eu son grave souci de santé, ils ont été contraints de faire la route quasiment tous les jours de Miallet jusqu'à Bordeaux [où il était hospitalisé, N.D.L.R] et en fin de compte, ils ont mangé leurs économies, poursuit Muriel. L'enchaînement de ces drames fait qu'il n'y a plus d'avances, [ni] d'économies. Là, nous nous sommes dit que c'était le drame de trop et qu'il fallait que nous intervenions pour les aider."

Une cagnotte en ligne et une cagnotte physique

Une cagnotte physique est aussi ouverte dans l'entreprise de ces amis solidaires, la scierie 2M Palettes, dans la zone artisanale La Baticole, à Saint-Pardoux-la-Rivière.