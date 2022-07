Surnommé "coffee shop" dans sa prison en Dordogne, un détenu condamné pour trafic de drogue

On l'appellait "coffee-shop" à la prison de Neuvic. Il garde la drogue de ses compagnons détenus dans sa cellule et en fait même venir de l'extérieur. L'homme de 36 ans est en prison depuis 10 ans, d'abord au centre de détention de La Rochelle, et dernièrement à celui de Neuvic. Il a été condamné 28 fois pour des faits de violence et de drogue. Il comparaissait ce mardi 26 juillet pour offre, détention, acquisition et transport de drogue devant le tribunal judiciaire de Périgueux.

285 grammes de cannabis retrouvés au parloir

C'est sa compagne qui va chercher la drogue, selon les contacts et les adresses qu'il lui donne. Elle cache la drogue dans son soutien-gorge et une fois au parloir, lui fait passer sous la table. A son tour, le détenu scotche le paquet dans le box afin qu'une autre personne vienne le récupérer. C'est à ce moment-là que le couple se fait prendre la main dans le sac. Pendant les fouilles habituelles du parloir entre chaque visite, les surveillants pénitentiaires remarquent les 285 grammes enveloppés de cellophane, scotchés en dessous d'une table, avant même que le paquet ne soit récupéré.

La femme de 32 ans a confié avoir fait cela par amour pour son compagnon. Elle a d'abord refusé lors de ses premières visites puis s'est laissé convaincre par son compagnon insistant. C'est sa troisième compagne qui lui livre de la drogue en prison. Le droit de visite des deux premières petites-amies avait d'ailleurs été suspendu.

Livraison à la prison

Son actuelle compagne a avoué avoir apporté la drogue en prison une dizaine de fois, sur une cinquantaine de visites. Il lui passait commande via le réseau social Snapchat. Les commandes pouvaient aller de 50 à 500 euros. Il gardait ensuite la drogue dans sa cellule pour d'autres détenus, et se rémunérait avec la drogue pour sa consommation personnelle.

La cellule du détenu a été fouillée le dimanche 24 juillet, le lendemain de la garde à vue du couple. Deux téléphones et 150 grammes de cannabis y ont été retrouvés. L'homme a été condamné à deux ans de prison et sa compagne, à six mois de prison avec sursis.