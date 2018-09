Poitiers, France

C'est la douche froide pour les membres de la Maison. Même s'ils avaient conscience de squatter un immeuble du ministère de la justice, ces Poitevins et Poitevines espéraient vraiment que leur action serait accompagnée voire soutenue par les autorités locales. Dans cet immeuble du quartier du Jardin des plantes, le collectif citoyen a en effet créé un l'hébergement collectif pour migrants mineurs. Ses membres voulaient offrir un toit sécurisant aux jeunes africains laissés pour compte de Poitiers, en leur offrant non seulement un abri mais en y organisant la vie et le fonctionnement. Saisie par le ministère de la justice, propriétaire des lieux, la justice vient cependant d'ordonner l'expulsion pure et simple. "La police peut intervenir à tout moment", selon l'avocate du collectif.