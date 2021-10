Le collectif "Massimu Susini" à la rencontre des associations anti-mafia siciliennes

L'existence d'un rapport de la JIRS de Marseille sur la grand banditisme corse, révélé par nos confrères du journal "Le Monde", ne cesse de faire réagir. Dans ce rapport, les magistrats de la Juridiction interrégionale spécialisée dans le crime organisé et le grand banditisme parle de la criminalité insulaire comme d'un système mafieux. Il propose la création d'un pôle anti-mafia qui serait composé uniquement de gendarmes et policiers spécialisés.

Invité de la rédaction de RCFM ce mardi, le porte-parole du collectif "Massimu Susini" et oncle de M. Susini (abattu dans sa paillotte à Carghjese en 2019), Jean-Toussaint Plasenzotti a réagi à cette demande.

[....]"On n'avait pas "osé" le demander, c'est la JIRS qui le demande. Ça a encore plus de valeur, on est contents, et on soutient. Un pôle, c'est très important, cela va permettre de centraliser toutes les enquêtes autour de magistrats spécialisés. Le phénomène mafieux touche à beaucoup de domaines, qui vont de la corruption, de la captation de marchés publiques, à l'assassinat, au racket et à la drogue. Si vous séparez l'ensemble de ces enquêtes, vous n'avez pas de vision globale. Un pôle anti-mafia va permettre d'être à la hauteur de ce qu'est cette criminalité mafieuse, qui est le stade supérieur de la criminalité organisée"[...].

Commémorations en Sicile

Depuis plusieurs années, les collectifs anti-mafia de Corse demandent eux la modification de la loi, avec la création d'un délit d'association mafieuse en France. Un modèle déjà mis en œuvre depuis longtemps en Italie. En 2022, les siciliens vont de plus commémorer justement le vote de la loi "Pio la Torre", votée il y a 40 ans. C'est aussi l'anniversaire des trente ans de l'assassinat des juges Falcone et Borsellino . Plus de 200 écoles vont être impliquées dans des cérémonies.

Hasard du calendrier, Jean-Toussaint Plasenzotti se trouve actuellement à Palerme, avec deux autres membres du collectif. Il va y rencontrer des associations italiennes.

"Tout le monde sait que la mafia est un phénomène et un mot à l'origine sicilienne. Mais les moyens que se sont donnés les siciliens, l'"anti-mafia", doivent nous apprendre beaucoup. Chez nous, le phénomène débute, il est moins profond et moins ancien. Mais il devient de plus en plus dangereux. Nous devons nous donner les moyens de s'y opposer, et de renvoyer le phénomène de criminalité organisée à une délinquance marginale, comme elle a toujours existé en Corse, et pas un phénomène que nous connaissons aujourd'hui qui a la prétention non-pas de "faire" un pays mais de "prendre" un pays" ", développe Jean-Toussaint Plasenzotti.

