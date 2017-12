Deux individus se sont introduits dans les salles de classe vers 1 heure et demi du matin. Ils les ont saccagées à l'aide de marteaux.

Rennes, France

ll est 1 heure et demi du matin quand l'alarme du collège Clotilde Vautier sonne, établissement situé dans le quartier Maurepas, dans le nord de Rennes. Les policiers se rendent sur place. Ils entendent du bruit à l'étage et tombent nez à nez avec deux individus, des mineurs de 13 et 14 ans scolarisés au collège.

Armés de marteaux, ils ont saccagés les salles de classes de l'établissement scolaire. Les tables sont renversées, la salle d'arts plastique est maculée de peinture. Quant à la salle de musique, le piano est massacré. Même le squelette y passe dans la salle de biologie. Le préjudice n'a pas encore été estimé mais il apparaît très important.

A l'arrivée des forces de l'ordre.. l'un des deux jeunes frappe un policier avec son marteau.. Il est interpellé avec le second élève, et placé en garde à vue. D'après le principal du collège, ils n'étaient pas connus pour des faits de violences. On ignore encore comment ils ont réussi à pénétrer dans l'établissement. L'enquête est en cours.