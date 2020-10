Le collège de Beaulieu-sur-Dordogne a été évacué par mesure de précaution ce jeudi après-midi, suite à des problèmes de surtension électrique. Les 149 élèves ne reprendront les cours que lundi, quand l'installation aura été réparée et entièrement contrôlée.

Le collège de Beaulieu-sur-Dordogne évacué à cause de problèmes électriques

Le week-end a débuté plus tôt que prévu pour les 149 élèves du collège de Beaulieu-sur-Dordogne, ainsi que pour 19 membres du personnel. Ils ont du évacuer les locaux ce jeudi après-midi vers 15h, suite à des problèmes sur l'installation électrique. Des surtensions qui n'ont pas provoqué d'incendie, mais les pompiers ont tout de même détecté des odeurs et des traces de carbonisation dans plusieurs endroits de l'établissement. Il s'agissait en fait de "petites fumées blanches émanant de trois postes informatiques qui ont grillé" précise Pascal Coste, le président du conseil départemental de la Corrèze. L'électricité a toutefois été rapidement coupée pour limiter les risques et les dégâts.

La fermeture, une mesure de précaution

Par mesure de précaution, les élèves ont passé le reste de l'après-midi dans la cour, en attendant de pouvoir rentrer chez eux avec leurs parents ou en prenant leurs lignes de cars habituelles. Les cours ne reprendront que lundi, une fois que l'installation électrique sera réparée et qu'elle aura été contrôlée. Il y aura aussi du matériel à changer car plusieurs ordinateurs sont donc endommagés.