Le collège de Montréjeau rouvre ses portes ce mercredi après le séisme survenu en début de semaine

Bonne nouvelle pour le collège Bertrand Laralde de Montréjeau dans le Comminges. Il avait été évacué et fermé d'urgence ce lundi après-midi suite à un séisme de magnitude 4 sur l'échelle de Richter survenu en Bigorre.

ⓘ Publicité

Ce mardi, la mairie de Montréjeau annonce la réouverture de l'établissement mercredi. L'expertise autorise les collégiens et la restauration scolaire à revenir dans le collège. Les fissures constatées ne présentent pas de danger évident.

D'autres fissures ont été constatées sur la mairie et bâtiments publics lundi, des dégâts qui restent "mineurs" estime le maire Éric Miquel.

Des fissures aussi à Saint-Béat

Plus au sud du Comminges, le séisme a provoqué d'autres fissures. C'est le cas à Saint-Béat où l'école primaire et le collège ont également été évacués ce mardi. Une entreprise spécialisée est intervenue. Après validation par le conseil départemental et la mairie, les élèves peuvent réintégrer leur établissement. Seul le gymnase reste fermé à toutes activités.