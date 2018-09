Ils ont cru à un séisme. Les élèves qui assistaient à un cours de français, ce mercredi, au 2ème étage du collège de Vagney, ont ressenti des vibrations. Par précaution, l'établissement a été évacué. Il ne rouvrira pas ses portes avant lundi matin. Il s'agirait en fait d'un défaut de structure. "Il n'y a pas eu de tremblement de terre à Vagney", explique Catherine Renard, la secrétaire départementale du syndicat UNSA éducation dans les Vosges, "notre hypothèse c'est peut-être la structure et la dalle qui seraient fragilisées."

On avait parlé d'amiante à un moment à Vagney mais si ça tremble c'est autre chose"

"On se pose des questions", poursuit-elle, "on aimerait bien savoir en tant que représentant du personnel et aussi vis-à-vis des fédérations de parents ce que l'administration envisage. Est-ce que les cours vont reprendre lundi ? J'espère que non par mesure de précaution mais où les élèves vont-ils être accueillis, dans quelles conditions ?" s'interroge la syndicaliste.

Programme de reconstruction

Selon le Conseil départemental, le bâtiment fait déjà l'objet d'études en vue d'une reconstruction : "Ce collège est composé de bâtiments métalliques construits en 1974 et d’un bâtiment récent, la ½ pension. Un programme de reconstruction du collège va être établi pour juin 2019. Le coût de l’opération devrait avoisiner les 20 millions d’euros." Catherine Renard espère que ce projet verra le jour : "Cela fait un moment qu'on parle de Vagney et de sa reconstruction mais je crois que la sécurité des enfants n'attend pas et qu'il faut trouver d'urgence des solutions". Elle appelle à davantage de transparence. "Le fait qu'on ne nous en ait pas parlé crée un sentiment d'insécurité assez anxiogène pour chacun."