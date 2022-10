Le collège Jules-Flandrin à Corenc confiné à la suite de menaces

Les élèves et le personnel administratif et enseignant du collège Jules-Flandrin à Corenc (Isère) ont été confinés ce lundi matin 17 octobre, durant plusieurs heures. Un peu plus tôt, vers 9 heures, la principale de l'établissement a reçu l'appel anonyme menaçant. Elle a pris ces menaces au sérieux et a aussitôt prévenu la Compagnie de gendarmerie de Meylan, compétente sur la commune ainsi que le rectorat. Aussitôt, les forces de l'ordre ont pris position autour du collège.

Assez rapidement, les enquêteurs ont réussi à identifier l'auteur de l'appel. Il s'agissait d'un adolescent de 12 ans, élève dans l'établissement. Ce dernier a été interpellé. Il a expliqué avoir agi par jeu. Peu avant 13 heures, le collège avait retrouvé son calme.

Ce lundi, l'Education nationale rendait hommage à Samuel Paty, professeur d'histoire-géographie assassiné le 16 octobre 2020, à la sortie de son collège à Conflans-Sainte-Honorine (Yvelines) par un Tchétchène radicalisé. D'ailleurs ce matin, la Rectrice était dans une école d'Échirolles pour parler liberté d'expression avec les enfants. Mais selon le rectorat, le geste du collégien n'a rien à voir avec cette journée d'hommage.