Le collège François-le-Champi sur la commune du Châtelet-en-Berry évacué pendant plusieurs dizaines de minutes

160 élèves du collège du Châtelet-en-Berry dans le Cher ont dû être évacués ce jeudi matin.

Il était un peu plus de 9h30 ce matin quand une forte odeur de brûlé et un léger dégagement de fumée ont été repérés dans les locaux du collège François-le-Champi, sur la commune du Châtelet-en-Berry dans le Cher. La direction a fait évacuer les 160 élèves et a prévenu les pompiers.

Ceux-ci ont procédé à tous les contrôles d'usage, y compris l'utilisation de caméras thermiques pour sonder les faux plafonds. Sans succès. Ils n'ont pas trouver la source du problème et soupçonnent un dysfonctionnement électrique.

Les services du département sont sur place.

Les 160 élèves ont pu regagner une autre aile du bâtiment. Il n'y a pas de blessé. Les cours ont repris normalement.