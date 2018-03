Béziers, France

Le collège Jean-Perrin de Béziers est fermé après l'incendie survenu jeudi matin.

Il s'est produit dans une salle d'étude au rez de chaussé. On ne connait pas encore l'origine, la police technique et scientifique était sur place jeudi.

Dans un premier temps on a parlé d'un ordinateur qui aurait explosé, ce n'est pas le cas dit le principal du collège mais il y a bien eu une déflagration qui a soufflé les vitres et enfoncé une cloison.

Les élèves accueillis à l'ouverture jeudi matin sont très vite rentrés chez eux. L'établissement est resté fermé toute la journée et le sera encore ce vendredi. "Il faut aérer car il y a une forte odeur de brûlé et nettoyer les particules liées au fumées qui se sont déposées au sol et sur les murs" explique Jean-François Trihan le chef d'établissement.

Les cours devraient reprendre normalement lundi.