Menaces terroristes contre des établissements scolaires : un collège près de Toulouse visé à son tour

Un collège de Haute-Garonne visé par des menaces terroristes. Comme une vingtaine de collèges et de lycées de plusieurs villes de France qui ont reçu des menaces d’attentat à la bombe lundi, le jour de rentrée scolaire, le collège Léon Blum de Colomiers a reçu un e-mail menaçant de "faire exploser les collégiens" et fustigeant les personnes qui ne croient pas en l'islam ce mardi.

La police sur place pour des vérifications

L'e-mail en question a été envoyé sur la messagerie interne du collège Léon Blum. Le chef d'établissement a immédiatement prévenu le Rectorat et les services de police, comme le veut le protocole. Dans la soirée, des policiers et une équipe cynophile ont été envoyés au collège pour sécuriser les lieux et s'assurer qu'aucun engin explosif n'avait été déposé sur place. Les élèves ont pu reprendre le chemin des cours dès mercredi matin.

Les alertes à la bombe sont prises très au sérieux par l'Education Nationale, notamment depuis l'assassinat du Samuel Paty, ce professeur d'histoire-géographie tué en octobre 2020 par un islamiste aux abords du collège de Conflans-Sainte-Honorine en région parisienne pour avoir montré des caricatures de Mahomet à des élèves lors d'un cours sur la liberté d'expression. Le ministère de l'Education nationale a demandé aux établissements concernés de déposer plainte systématiquement.