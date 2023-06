Le collège Saint-Exupéry de Saint-Jean-de-Braye recouvert de tags homophobes, sexistes et menaçants

La découverte ce lundi d'un tag menaçant de "Tout faire sauter" sur l'un des bancs de la cour du collège Saint-Exupéry de Saint-Jean-de-Braye a nécessité l'intervention des forces de l'ordre. L'établissement a par ailleurs été maculé de tags homophobes et sexistes. Après que tout danger ait été écarté, les épreuves du brevet ont pu se tenir correctement.

ⓘ Publicité

Stupeur ce matin à l'ouverture des portes du collège Saint-Exupéry de Saint-Jean-de-Braye. L'établissement a été barbouillé de plusieurs tags, la plupart homophobes et sexistes comme "Fuck LGBT". Les faits se seraient déroulés dans la nuit de dimanche à lundi. Un tag a particulièrement inquiété la direction, il menaçait de "Tout faire sauter". Les forces de l'ordre sont intervenues pour vérifier la présence ou non d'engins explosifs. Le temps de passer les bâtiments au peigne fin, les cours ont pu débuter mais aussi et surtout les épreuves du brevet, prévues ce jour.

Plainte et enquête ouverte

Les dégâts sont par ailleurs très importants. De nombreux murs, vitres et portes ont été tagués sans qu'il y ait eu semble-t-il d'intrusion à l'intérieur de l'établissement. Averti, Philippe Ballé, le directeur des services académiques dans le Loiret s'est immédiatement rendu sur place. "C'est un geste imbécile mais cela nécessite aussi une grande attention parce que les termes employés, les messages véhiculés sont extrêmement problématiques" a-il-déclaré. Le président du Département Marc Gaudet s'est également rendu sur les lieux. Une plainte a été déposée par le principal du collège Saint-Exupéry. Une enquête a été ouverte, elle est conduite par la Direction départementale de la sécurité publique.