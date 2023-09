Le colocataire mis en examen dans l'affaire du meurtre de Serres-Castet

Le colocataire de la victime a été mis en examen pour meurtre ce jeudi dans l'affaire du meurtre de Serres Castet. C'était le 6 juillet dernier. On a découvert le corp d'un homme de 39 ans chez lui. Avec les traces d'un coup de couteau dans le dos. Son colocataire, un homme de 22 ans a été interpellé dans les heures qui ont suivi. Une information judiciaire a été ouverte pour meurtre, mais la garde à vue a été interrompue.

La question de sa santé mentale

Le suspect n'a pas pu être entendu apres son arrestation. L'expert psychiatre a considéré que santé etait incompatible avec une garde à vue. Il a donc été admis tout de suite à l'hiopital psychiatrique de Pau sous le régime d'une HO, une hospitalisation d'office. Une "HO" qui a pris fin ce jeudi en fin d'après-midi. les enqueteurs sont donc venus à la sortie de l'hopital l'arrêter et reprendre la garde à vue.

Mis en examen et écroué

Il a donc été enfin entendu sur les faits mais il n'a pas dit grand chose semble-t-il selon le procureur de la république de Pau Rodolphe Jarry. Sinon qu'il a poignardé son colocataire parce qu'il se sentait en danger. Le coup mortel a pourtant été porté au dos. Il n'a rien dit de significatif non plus sur les raisons de ce sentiment de danger.

Il est donc écroué, et l'instruction de cette affaire va reprendre. Une instruction qui va d'abord consister à des expertises psychiatriques pour évaluer sa santé mentale et donc sa responsabilité pénale au moment des faits.