Le combat contre le harcèlement des parents d'un étudiant d'une école d'ingénieurs qui s'était suicidé à Laval

Les parents d'Adrien Gorget, cet étudiant de l'Estaca qui s'était suicidé en 2015, veulent la vérité, veulent savoir ce qui s'est passé et peut-être même ce qui se passe encore au sein de cet établissement réputé. Lors d'une soirée très arrosée de l'école lavalloise d'ingénieurs, un élève avait frappé Adrien et vandalisé sa voiture.

Le jeune homme s'était ensuite isolé, avait fait une dépression le conduisant au suicide... Sa famille n'attend désormais plus qu'une seule chose, Germain Treille : que la responsabilité de l'Estaca soit enfin reconnue dans ce drame.

Un combat contre le harcèlement et le bizutage

C'est désormais un combat contre le harcèlement et le bizutage que mènent les parents d'Adrien Gorget. Ce harcèlement et ce bizutage qui ont fini, affirment-ils, par tuer leur fils. Le 3 octobre 2015, il est retrouvé pendu dans sa chambre universitaire, il laisse des messages qui mettent en cause ses camarades de promo et l'école. En juillet 2016, son agresseur est condamné à 4 mois de prison avec sursis.

D'autres cas de harcèlement auraient été signalés après une émission de télé

Une première victoire pour la famille qui avait déposé plainte contre X pour harcèlement moral, la justice n'avait pas suivi, non-lieu. Cela n'a pas découragé la détermination des parents du jeune homme qui attaquent donc, en procédure civil, l'Estaca, "une difficile épreuve avec l'espoir que notre fils puisse reposer en paix" disent-ils. L'école mayennaise s'est montrée négligente, n'a fait preuve d'aucune écoute et empathie selon leur avocate qui espère la réouverture du dossier. Un appel à témoins avait été lancé à l'automne dernier lors d'une émission de télé, d'autres cas de harcèlement auraient été signalés dans la foulée.

Une audience de plaidoirie, qui permet à chaque partie de présenter ses arguments, se déroulera ce mardi en début d'après-midi au tribunal correctionnel de Laval.