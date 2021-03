Le combat d'un maire contre les décharges sauvages à Courcôme en Charente

Il a suffi d'un post sur Facebook pour faire nettoyer une décharge sauvage. Le maire de Courcôme en Charente a sommé dimanche les responsables d'un dépôt de déchets non autorisé : ou tout a disparu à 18 heures, ou je verbalise et j'immobilise vos véhicules. A 18 heures, tout était parti.

Les réseaux sociaux ont parfois des vertus inattendues pour le civisme et la propreté. Dimanche, le maire de Courcôme près de Ruffec en Charente a publié sur Facebook une photo d'un dépôt illégal de déchets en pleine nature. Les responsables de cet acte étaient sommés de le nettoyer, sous peine de verbalisation et d'immobilisation des véhicules de transport des poubelles. Quelques heures plus tard, avant la fin de l'ultimatum, la déchetterie sauvage était nettoyée.

Ce n'est pas la première fois que le maire de Courcôme est obligé de sévir. Loin de là, c'est même répétitif. Et les communes voisines sont dans le même cas : à La Faye, à Ligné, les déchetteries de Ruffec ou de Villefagnan sont souvent méprisées. Au-delà de la simple verbalisation, le maire de Courcôme, Fabrice Geoffroy, homme de loi puisqu'il est notaire, envisage de faire immobiliser les véhicules utilisés pour le transport de ces déchets. Le conseil municipal de Courcôme devait entériner lundi soir cette décision.